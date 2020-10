Atalanta-Sampdoria, i convocati di Gasperini: Malinovskyi ok, out Golini e Caldara

Con Malinovskyi, ma senza Gollini, Carnesecchi e Caldara, Gian Piero Gasperini sfida la Sampdoria per riprendere il cammino in Italia dopo il rovinoso ko del San Paolo: ottenuta la prima importantissima vittoria in Champions League, la Dea ora può rituffarsi nel campionato e le alternative, specie in attacco, per il tecnico nerazzurro non mancano.

Portieri: Radunovic, Rossi, Sportiello.

Difensori: Toloi, Sutalo, Palomino, Gosens, Romero, Djimsiti, Mojica, Depaoli, Hateboer, Ruggeri.

Centrocampisti: Freuler, De Roon, Malinovskyi, Pessina, Miranchuk, Pasalic.

Attaccanti: Lammers, Muriel, Gomez, Ilicic, Diallo, Zapata.