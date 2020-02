© foto di www.imagephotoagency.it

Matteo Pessina e un futuro tutto da scrivere. Il centrocampista dell'Hellas Verona, che potrà riscattarlo a fine stagione dall'Atalanta a 4,5 milioni di euro ma che potrà essere poi riacquistato dalla Dea per 500.000 euro in più, sta facendo molto bene in questa stagione, a prescindere dal ruolo in cui viene utilizzato, e su di lui potrebbe scatenarsi un'asta in estate, visto che secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport Inter, Milan, Napoli e Fiorentina sono alla finestra. Difficile che il suo cartellino venga pagato meno di 20 milioni di euro: l'Atalanta è pronta a fare un'altra plusvalenza.