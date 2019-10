Atalanta, si fermano Kjaer e Palomino: Gasp in emergenza a Manchester

Fonte: Andrea Losapio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Atalanta in emergenza difesa a Manchester. Della trasferta contro il City di Guardiola, infatti, non faranno parte Simon Kjaer, fermo per un problema all'adduttore destro, e José Palomino, out per il flessore sinistro. Considerato che Ibanez non ha ancora debuttato in stagione, scelte praticamente obbligate per Gian Piero Gasperini nel pacchetto arretrato.