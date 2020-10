Atalanta subito avanti all'Olimpico: gol di Gosens al 10', la Lazio protesta a lungo

Allo scoccare del decimo minuto di gioco, l'Atalanta passa in vantaggio all'Olimpico. Cambio di gioco di Malinovskiy per Gomez, che per due volte mette al centro dell'area. Sul secondo tentativo la sfera termina ad Hateboer, che fa la sponda per Gosens, bravo a inserirsi e a battere Strakosha da due passi. Proteste della Lazio per un presunto fallo dell'esterno olandese su Marusic, ma il VAR conferma la rete.