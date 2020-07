Atalanta, Toloi si gode il gol: "Un modo per fare un regalo a mio papà lontano"

Un gol particolare. È quello che Rafael Toloi, difensore dell'Atlaanta, ha segnato ieri sera nella vittoria sulla Sampdoria. Il brasiliano ne ha parlato ai canali ufficiali della Dea: "Era una partita molto difficile, abbiamo affrontato una squadra organizzata, fisica e pericolosa nei contropiedi. Però siamo stati bravi, abbiamo dominato la partita e sono felice per il gol. Ha un sapore speciale per me, perché oggi è il compleanno di mio papà in Brasile ed è stata una maniera di fargli un regalo".

La Samp era l'unica squadra a cui non avevate ancora segnato.

"Come dicevo, è una squadra organizzata, che gioca e difende molto bene. Hanno giocatori fisici. Però abbiamo fatto una grande partita, ottenuto una grande vittoria. Dobbiamo continuare così: sono tutte decisive".

Terzo clean sheet per voi.

"È una cosa molto importante per noi, abbiamo difeso bene. Vogliamo andare avanti così, con questa mentalità: dobbiamo guardare avanti partita per partita. Sabato affrontiamo la Juventus, una squadra molto forte: dobbiamo fare una grande partita anche contro di loro".

Venerdì il sorteggio per la Final Eight di Champions League. Hai preferenze?

"No. Sono tutte squadre molto forti, abbiamo tempo per pensare alla Champions. Ora pensiamo a fare bene in tutte le partite di campionato che mancano".