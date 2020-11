Atalanta, tre esordienti in Champions e per la seconda volta neanche un gol

Tre esordienti in Champions League per l'Atalanta nella pesante sconfitta con il Liverpool. Tra i nerazzurri hanno fatto il loro esordio nella massima competizione europea il colombiano Mojica e gli altri due esterni a disposizioni, Depaoli e il classe 2002 Ruggeri. Come riporta Tuttosport per la squadra di Gasperini arriva anche la seconda partita su 12 giocate in Champions senza gol all'attivo: l'ultima volta fu nella gara d'esordio sul campo della Dinamo Zagabria dell'edizione 2019/20.