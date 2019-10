© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'Atalanta la ribalta contro l'Udinese, episodio che potrebbe cambiare l'intero corso del match: Opoku stende uno straripante Ilicic in area davanti a Musso, seconda ammonizione per il difensore bianconero e penalty che lo specialista Luis Muriel trasforma con freddezza al 35'. Squadra di Tudor, dunque, in dieci uomini e sotto di un gol.