Tra i calciatori che si sono infortunati nel corso di questa sosta per le Nazionali c’è l’attaccante dell’Atalanta Duvan Zapata, per cui si teme uno stiramento all’adduttore della gamba destra. Intervistato da Dinas Sports, il colombiano ha parlato così dell’infortunio che lo ha visto protagonista nell'amichevole contro il Cile: “Non mi ero mai infortunato calciando in porta - ha ammesso -. Ai tempi della Sampdoria avevo avuto un problema simile ma all'altra gamba. Fortunatamente lo staff medico mi ha fermato in tempo: ora sto bene ma non posso forzare il muscolo correndo, camminando non ho sentito dolore. Spero non sia nulla di grave".