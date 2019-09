Atletico-Juve 0-0. Agonismo e tattica, ma reti bianche nel primo tempo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

I fischi per Cristiano Ronaldo aprono e chiudono un primo tempo senza gol, in cui la Juventus ha più possesso palla dell’Atletico, ma con una velocità tale da non creare pericoli ai Colchoneros di Simeone. 0-0 all’intervallo di una gara fin qui giocata tanto sull’agonismo.

Le occasioni più ghiotte per i biancorossi arrivano all’inizio: Joao Felix murato in corner da Szczesny, poi Gimenez di poco alto con il colpo di testa. Pjanic da fuori, complice la deviazione dello stesso uruguaiano, regala un brivido al 35’. Dalle parti dei due portieri non succede molto. Da segnalare: l’Atletico spinge molto sulle fasce, la Juve spesso e volentieri si schiera col 4-4-2.