Atletico-Juve è Joao Felix contro De Ligt. Difficoltà e futuro a confronto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

AS racconta la sfida tra i talenti in programma oggi. Joao Felix contro Matthijs de Ligt, le due giovani stelle che stanno cercando di calibrare le proprie qualità coi giganti del calcio europeo. L'olandese sembra quello più in sofferenza ma il ko di Chiellini, il suo tutor, ha provocato un cambio di piano che certamente non lo aiuta. Dall'altra parte, il rojiblanco dopo una preseason da star assoluta, è maneggiato con cura dal Cholo che di lui dice. "La qualità migliore? La voglia di imparare".