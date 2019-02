Atletico-Juve, la sfida delle grandi difese: da Godin a Chiellini

© foto di Federico Gaetano

Meglio la Juventus, sia in Serie A che in Champions, ma con una valutazione parecchio inferiore sui singoli. I bianconeri, rispetto all'Atletico Madrid, hanno subito solo 15 gol in campionato, contro i 17 del reparto difensivo Colchoneros. In coppa solo quattro, mentre gli spagnoli ne hanno subiti sei nelle gare di un girone forse più semplice. Insomma, la Juve di Allegri supera quella di Simeone in solidità difensiva, ed è una notizia vista la maestria nel difendere dell'organico biancorosso.

Potrebbe però essere una sfida fra grandi vecchi, tra Juanfran, Filipe Luis e Godin da una parte, Chiellini e Bonucci dall'altra, con intrusi come De Sciglio, Alex Sandro e Gimenez nati durante gli anni novanta. Una solidità, per l'Atletico, che viene vista anche per chi va in panchina: Lucas Hernandez, campione del Mondo con la Francia, è un ricambio, mentre Arias - avvistato a Torino nella scorsa Primavera - sarebbe un titolare sacrificato per l'importanza della partita. E poi c'è Savic, che piace alla Juventus per la prossima stagione e che ha avuto già un punto di contatto a gennaio. Insomma, se l'andata dovesse finire in estremo equilibrio (e senza gol) non sarebbe poi così una sorpresa.