Secondo quanto riferito questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, a sfidare la Juventus al fianco di Griezmann con la maglia dell'Atletico Madrid in Champions, sarà Alvaro Morata, vecchia conoscenza bianconera che Simeone pare intenzionato a mandare in campo al posto di Diego Costa. Difficile vedere i tre attaccanti insieme dal primo minuto, questione di equilibri. Lo spagnolo sfiderà gli ex compagni e proverà a fargli andare di traverso la doppia sfida europea, con Bonucci che gli ha già promesso qualche 'stecca' avvertendolo, da amico, del pericolo che sta per correre.