Gil Marin, CEO dell'Atletico Madrid, ha parlato ad AS della vittoria contro la Juventus: "Per vincere contro club potenti come il Real o la stessa Juve, non basta giocare una buona partita, dobbiamo essere molto superiori, perché ogni azione incerta viene fischiata in loro favore. Difendo con forza il VAR e l'onestà degli arbitri, ma è altrettanto vero che ultimamente non abbiamo molta fortuna con le varie interpretazioni. Quello che chiedo è che siano più coraggiosi nella gestione degli episodi dentro l'area di rigore. Nell'azione del gol che ci hanno annullato ieri, è chiaro che l'esperienza di Chiellini è bastata per ingannare la decisione dell'arbitro. Il contatto tra Morata e il difensore non è così netto da farlo volare a tre metri di distanza. Un arbitro esperto, al VAR deve essere capace di interpretare l'azione. Ho parlato con Morata ed è chiaro che annullare quella rete sia stato un errore. Penso che al VAR debbano essere messi degli ex arbitri, anche per dare la possibilità agli stessi direttori di gara di continuare la carriera visto che vanno molto presto in pensione".