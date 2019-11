© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Diego Pablo Simeone, tecnico dell'Atletico Madrid, presenta la sfida con la Juventus in conferenza stampa. Principio dedicato a Joao Felix, tornato a disposizione: "E' da poco che è con noi purtroppo si è infortunato. Non abbiamo potuto usufruirne ultimamente, abbiamo bisogno di questo ragazzo. E' un giocatore diverso, ha caratteristiche che non abbiamo nel resto della squadra. E' umile, ha voglia di lavorare, di fare. Crescerà, ha le caratteristiche per farlo".