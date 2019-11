Fonte: dal nostro inviato all'Allianz Stadium di Torino

Diego Pablo Simeone è certo: "I campioni della Juventus si adatteranno a Sarri". Ha parlato anche di questo, nella conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Atletico Madrid, penultima gara della fase a gironi di Champions League, il tecnico argentino dei Colchoneros. "E' presto fare bilanci dopo tre mesi, li faremo a maggio. Però è chiaro che la Juventus ha grandissimi campioni, si adatteranno a Sarri: hanno piedi buoni, possono giocare in più ruoli, non ho dubbi. Sarà protagonista, come sempre, anche quest'anno. Non credo che quest'anno sarà diverso".