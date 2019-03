Atletico, Simeone: "Juve superiore a noi. Ha meritato di passare il turno"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico dell'Atletico Madrid Diego Simeone ha parlato in conferenza stampa dopo il ko di Champions contro la Juventus, gara che ha scaldato gli animi all'interno dello spogliatoio dei Colchoneros: "Al di là di una sconfitta così dura, in cui non abbiamo giocato come volevamo, l'idea è proseguire sulla strada intrapresa, crescendo ancora come club e come squadra. Ed il fatto che una sconfitta del genere crei rabbia, irritazione e discussioni spiega bene ciò che stiamo facendo. La sconfitta ci ha creato dolore e amarezza, ma proseguiamo sulla nostra strada. Se mi sento in discussione? In ogni partita mi sento in discussione. Un allenatore ogni giorno è esposto a queste discussioni e deve dimostrare il proprio valore. Ora penso solo alla gara con l'Athletic che per certi versi sarà simile a quella con la Juve. Autocritica? Non devo spiegare ciò che serve migliorare. Il rivale è stato superiore a noi, migliore in tanti aspetti. Dopo il successo in casa ci credevamo, ma il rivale è stato migliore di noi e ha meritato di passare il turno. Le voci su un diverbio fra Savic e il 'Profe' Ortega? Siamo una famiglia, se devono essere risolte delle questioni lo facciamo all'interno. Dopo una sconfitta così è normale che possano uscire voci volte a destabilizzare. Dopo la vittoria dell'Europa League tre giocatori non mi parlavano, ma nessuno ha tirato fuori il tema perché abbiamo vinto. Un messaggio ai tifosi? Li ringrazio e gli dico che il responsabile sono io, se devono prendersela con qualcuno che lo facciano con me".