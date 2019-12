© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Tanti i nomi che stanno per animare la sessione invernale dei trasferimenti, tra scontenti ed esuberi che potrebbero consentire alle squadre di attuale appartenenza di investire per modificare la attuale struttura di rosa. In casa Inter il nome più caldo in questo senso è quello di Politano, fuori dalle gerarchie di Conte e possibile pedina per avere un ritorno economico o tecnico in un’operazione di scambio: l’idea del coinvolgimento di Llorente con il Napoli non è ancora decollata. Affari in ponte con l’Atalanta, partiti dai contatti per Kulusevski e che potrebbero finire per coinvolgere proprio l’esterno ex Sassuolo. Aria di rivoluzione in casa Milan dopo lo sfacelo di Bergamo, il nome di Ibrahimovic è tornato attuale con un incremento della proposta economica allo svedese, e con la ricerca di una sistemazione per gli esuberi e le delusioni di un avvio di stagione nefasto. In attacco si muove anche il Bologna, che ha avviato i contatti proprio con l’Atalanta per Barrow che dovrebbe rappresentare il primo regalo per Sinisa Mihajlovic. Chi dovrà cambiare il proprio assetto avanzato è anche la Fiorentina, una suggestione porta al ritorno di Kalinic che ha deluso a Roma, un’idea invece a Cutrone in rotta di collisione con il Wolverhampton. L’ex milanista, peraltro, piace anche al Torino che potrebbe rinunciare a Zaza appetito da diversi club della Liga, Siviglia in primis. Insomma un valzer di attaccanti pronto a prendere il via.