Attenzione Napoli, si ferma Insigne per un problema muscolare? Champions a rischio

vedi letture

Brutta notizia in casa Napoli: a meno di dieci minuti dalla fine, Lorenzo Insigne dopo un paio di strappi s'è accasciato in mezzo al campo per un problema presumibilmente muscolare ed è stato costretto a chiedere il cambio. Una notizia pessima in vista della Champions League: sabato prossimo al Camp Nou andrà in scena la sfida col Barcellona, ritorno degli ottavi di finale di Champions League. E il capitano, in lacrime a bordocampo dopo la sostituzione, a questo punto è a forte rischio.