Aulas su Pjanic: "È come un figlio, Aouar il suo erede. Lo vuole la Juventus"

Il presidente del Lione, Jean Michel Aulas, ha parlato ai microfoni di Tuttosport di Miralem Pjanic, centrocampista della Juventus che sarà un ex nella sfida contro i transalpini. "Averlo di nuovo con noi sarebbe fantastico. Un sogno, appunto. Vederlo al PSG sarebbe difficile per me, ma penso anche per lui. Considero Miralem un figlio, non un semplice giocatore. Adesso mi godo il nuovo Pjanic: Houssem Aouar. Con Agnelli non ne ho parlato. So che ci sono stati dei contatti tra i nostri dirigenti. Mi piacerebbe vedere Aouar alla Juventus in futuro e spero che sia anche la sua ambizione".