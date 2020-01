Ausilio attacca: "Petrachi conosce bene i cortocircuiti. Serve rispetto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un Piero Ausilio decisamente carico e non banale, quello che tramite i microfoni di Sky Sport ha voluto rispondere al collega della Roma Gianluca Petrachi (che nelle scorse ore aveva parlato di 'cortocircuito' all'interno dell'Inter in merito allo scambio Politano-Spinazzola): "Posso dire che queste saranno le ultime parole del nostro club in merito, per noi è un argomento chiuso. Il cortocircuito di cui parla il direttore sportivo della Roma? Probabilmente lui lo conosce bene, è una situazione in cui si è trovato spesso soprattutto quando si parla di conferenze stampa ed interviste. Sarà lui la persona più adatta a spiegare cos'è un cortocircuito. Per tranquillizzarlo posso dire che come Inter siamo tutti allineati, quando inizia una negoziazione è perché tutte le componenti sono d'accordo, quindi quella tecnica e quella finanziaria. Quando andiamo a trattare un giocatore lo facciamo perché Conte, Ausilio, Marotta e il presidente sono d'accordo e allineati. Se questo è un pensiero che il direttore sportivo della Roma non ha è problema suo, io dico solo che tra colleghi serve educazione, rispetto e professionalità, oltre che guardare in casa propria. Io parlo di Inter, non di Roma e vorrei che i colleghi di altri club si occupassero dei problemi loro. Per noi sono tutte situazioni vissute in armonia".