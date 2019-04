Avvio a sorpresa a Torino: Fiorentina in vantaggio, la sblocca Milenkovic

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Avvio a sorpresa all'Allianz Stadium: la Fiorentina si porta in vantaggio sulla Juventus dopo cinque minuti. A sbloccare la gara è Nikola Milenkovic, al terzo gol in campionato: azione orchestrata proprio dal difensore, che scambia con Chiesa e poi approfitta di una respinta non ottimale di Szczesny (e della difesa bianconera) per infilare la porta della Vecchia Signora. 1-0 a Torino, a segnare è la Fiorentina.