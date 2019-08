Chi è in uscita? Da Viviani a Valdifiori, il punto sulla SPAL

L'infortunio capitato a Momo Fares costringe la Spal a tornare sul mercato per la catena di sinistra, ma ci sono almeno un paio di profili che dovranno salutare prima della fine del mercato, anche per prospettare eventuali nuovi acquisti.

VERSO L'ADDIO - Alberto Paloschi, arrivato due anni fa dall'Atalanta, non ha mai convinto del tutto. Non è riuscito a trovare una continuità di minutaggio ma, più in generale, sono i gol che sono mancati. È stato proposto all'Hellas Verona, senza incontrare i favori della dirigenza scaligera - anche se l'addio alla pista Balotelli può riaprire la questione - e quindi è destinato a, eventualmente, cambiare aria all'ultimo valzer. C'è poi Viviani, l'anno scorso sei mesi a Frosinone, che piace alla Sampdoria in caso di scambi con Regini e Capezzi.

IN FORSE - L'altro regista, Mirko Valdifiori, sarebbe in uscita. Anche per lui potrebbe registrarsi un valzer last minute, ma alla fine restare è un'opzione, molto più che per Viviani. Infine Gomis, titolare con la nazionale senegalese, finito in secondo piano dopo l'arrivo di Etrit Berisha. Può decidere di giocarsi le sue carte a Ferrara, ben sapendo di partire con leggero ritardo.