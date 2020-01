Intervista a Roberto Baggio sulle pagine del Corriere dello Sport, con l'ex numero 10 che ha parlato dell'infortunio di Zaniolo, proprio lui che in soli 77 giorni dopo l'operazione al crociato anteriore tornò in campo: "La volontà, è la cosa che in casi come questo fa la differenza. Certo, il passaggio-chiave è un intervento fatto bene, risolutivo. Come Nicolò avevo un obiettivo a breve, io il Mondiale, lui ha l’Europeo. Ce la misi tutta, feci gli straordinari e in Giappone andai tante volte".