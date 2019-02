© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tiemoué Bakayoko non ha dubbi sul suo futuro al Milan. "Ho un contratto con il Chelsea, ma sto molto bene a Milano e vorrei continuare al Milan. Chi dice che il Milan non è più un grande club si sbaglia. Non c'è neanche bisogno di parlare del palmares o della storia del club, tutti ne sono a conoscenza. Quando sono arrivato ho visto tutte le foto e i trofei, è davvero impressionante", le parole del centrocampista all'emittente francese RMC Sport.