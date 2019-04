Balbo accusa Grondona: "Nel '94 non difese Maradona. Potevamo vincere"

La scena di Diego Armando Maradona accompagnato al controllo antidoping da un'infermiera dopo la partita vinta per 2-1 contro la Nigeria al Mondiale del 1994 è diventata tra le più famose della storia del calcio. Il Pibe de Oro fu trovato positivo e squalificato all'istante, lasciando l'Argentina orfana del suo talento. L'Albiceleste fu eliminata agli ottavi dalla Romania; una ferita che, dopo 25 anni, ancora non si è rimarginata, come ha confessato Abel Balbo a Fox Sports Radio: "È stata la più grande delusione della mia vita. Potevamo essere campioni, avevamo tutto. Il gruppo era unito, forte, composto da giocatori di un livello molto alto. L'episodio di Diego ci uccise, ci siamo sentiti traditi". Chiaro riferimento all'allora Presidente della Federazione argentina, Grondona: "Sappiamo tutti chi non difese Maradona. Per noi è stato come sapere che non avremmo potuto andare avanti nel torneo. Fu terribile, dopo quell'episodio cambiò tutto. Nel gruppo non c'era più allegria e unità, avevamo perso tutto. Fu una delusione enorme; è difficile giocare un Mondiale e vincerlo, ma ci saremmo potuti riuscire. Eravamo una grande squadra".