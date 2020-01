Balotelli rosso dopo 8 minuti, Torregrossa incanta: i voti di TMW

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Joronen 7 - Non può nulla sulle reti di Joao Pedro, ma se il Brescia oggi porta a casa almeno un punto è anche grazie alle sue parate.

Sabelli 6,5 - Il migliore del reparto arretrato del Brescia. Domina sulla fascia, bene quando arriva sul fondo. Una prestazione di livello.

Cistana 5 - Tanti, troppi errori sia in appoggio che in copertura. Giornata decisamente no.

Chancellor 6 - Prestazione attenta in difesa, pericoloso anche quando sale in area avversaria per sfruttare i suoi centimetri sulle palle alte.

Mangraviti 5,5 - Titolare a sorpresa, nel primo tempo soffre decisamente troppo. Migliora nella ripresa, ma la prestazione non è all'altezza.

Romulo 5 - Grossa ingenuità dell'italo brasiliano, che fatto regala il calcio di rigore al Cagliari con la complicità di Tonali.

Tonali 6 - Assist perfetto per la testa di Torregrossa. Lotta su ogni pallone e inventa giocate. Suo però il fallo che porta al rigore per il Cagliari,poi trasformato da Joao Pedro.

Ndoj 5,5 - Ad inizio gara ha una colossale occasione per segnare, ma calcia incredibilmente alto con la porta spalancata. (Dal 46' Dessena 6 - Torna dopo il lungo infortunio, porta tutta la sua esperienza: un recupero importante per Corini. )

Špalek 5,5 - Si vede poco, dovrebbe portare qualità alle spalle delle punte, ma non riesce ad essere incisivo. (Dal 46' Bjarnason 6 - Subito nel vivo del gioco, colpisce per la voglia di lottare su ogni pallone)

Donnarumma 5 - La punta del Brescia ha ancora bisogno di tempo per ritrovarsi. Oggi di fatto e stato nullo in campo. (Dal 74' Balotelli 4 - Entra in campo, dopo 8 minuti manda l'arbitro a quel paese per due volte in maniera decisamente plateale e viene espulso.)

Torregrossa 7,5 - Trascinatore della squadra, il migliore in campo per distacco. Prima trova il pari con un colpo di testa da attaccante vero, poi completa la rimonta con una bellissima conclusione dalla distanza. Aiuta in fase di non possesso e permette alla squadra di restare alta. Prestazione magistrale dell'attaccante del Brescia.