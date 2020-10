Balotelli torna a giocare. L'annuncio di SuperMario al Grande Fratello Vip: "Tra poco firmerò"

Mario Balotelli è pronto a tornare in campo. Ad annunciarlo ci ha pensato lo stesso attaccante, protagonista ieri sera di una carrambata al Grande Fratello VIP, al quale sta partecipando suo fratello Enock. "Tranquillo - ha detto SuperMario - tra qualche settimana firmerò". Da capire per chi: lo Spezia continua a sognare il grande colpo, di recente anche Benevento e Genoa ci hanno fatto un pensierino, ma non sembrano piste calde. E l'ipotesi estero c'è, ma per ora senza maggiori dettagli.