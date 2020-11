Balzaretti: "Tante incognite dopo la sosta: in nazionale adesso si giocano tre partite"

Nel corso del pre-partita di Juventus-Cagliari in onda su DAZN, Federico Balzaretti ha parlato così degli effetti che la sosta potrebbe avere sulla ripresa del campionato: "Al Cagliari mancano tre titolari come Lykogiannis, Nandez e Godin, giocatori chiave per il gioco di Di Francesco. Quest'anno sono tante le incognite dopo la sosta, perché in nazionale non si fanno più due partite, ma addirittura tre".