Bani segna, l'Hellas non reagisce: Bologna avanti 1-0 all'intervallo

Poche emozioni al Dall'Ara, in un primo tempo sostanzialmente equilibrato, che ha visto una leggera supremazia territoriale del Bologna. La squadra di Mihajlovic riesce a sfruttare l'unica occasione prima della mezzora e chiude in vantaggio per 1-0: il gol che sblocca il match è firmato da Bani.

Verona rinunciatario e colpito - L'osservato speciale è il neo-arrivato, il centrocampista Dominguez. L'argentino mostra di essersi inserito bene nei meccanismi dei felsinei e si fa notare per qualche buona giocata. L'Hellas è tutto chiuso ad aspettare, un po' troppo rinunciatario, e non riesce a ripartire con incisività. E sugli sviluppi di una palla inattiva, i padroni di casa passano: Kumbulla devia un corner di Orsolini, Silvestri è reattivo ma non può nulla sul tap-in di Bani.

Reazione minima, rossoblù vicini al raddoppio - Juric perde subito il centrale albanese, sostituito da Dawidowicz. Gli scaligeri non si svegliano dal torpore e producono un solo pericolo dalle parti di Skorupski, che è bravo a non farsi sorprendere da un colpo di testa di Rrahmani. Il Bologna preme sull'acceleratore nel finale di frazione e sfiora la seconda rete due volte in pochi minuti: prima Sansone va via in slalom e colpisce il palo alla destra di Silvestri, poi Soriano trova la risposta del portiere ospite con un bel tiro da fuori. All'intervallo è 1-0 per i rossoblù.