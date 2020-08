Barcellona, il ds Planes su Messi: "Non contempliamo la sua uscita. Vogliamo che resti"

vedi letture

Ramon Planes, ds del Barcellona, ha parlato del futuro di Messi in una conferenza stampa indetta oggi. "Non contempliamo nessuna uscita di Messi. Lo rispettiamo, è il migliore del mondo, il futuro che abbiamo davanti è positivo e sono ottimista per quel che riguarda la squadra. Non ci spostiamo da questa idea, Messi ha dato tanto al Barça e il Barça ha dato tanto a Messi. Il matrimonio è stato positivo, vogliamo che prosegua. Capisco che sia una notizia importantissima, è normale, ma noi stiamo lavorando internamente per trovare la miglior soluzione per il club e per Messi".