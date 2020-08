live Il ds del Barça Ramon Planes: "Vogliamo che Messi resti, lavoriamo per questo"

E' il momento delle spiegazioni, almeno di quelle da parte del Barcellona. Il caso Leo Messi, che ha comunicato al club la propria intenzione di partire durante questa sessione di mercato, è esploso e sta facendo rumore in tutto il mondo. Il segretario tecnico blaugrana Ramon Planes, a margine della presentazione di Francisco Trincao, prende la parola per spiegare i dettagli della scelta della Pulce e la posizione della società.

13.00, inizia la conferenza di Planes

"La verità è che per noi è una notizia importante, ma quel che pensiamo lo abbiamo già detto. Noi pensiamo a Messi nel futuro del Barcellona. Vogliamo costruire un nuovo ciclo vincente al fianco del migliore del mondo e del migliore della storia. Ripeto, la nostra idea è costruire una squadra intorno a Leo Messi.

Non contempliamo nessuna uscita di Messi. Lo rispettiamo, è il migliore del mondo, il futuro che abbiamo davanti è positivo e sono ottimista per quel che riguarda la squadra. Non ci spostiamo da questa idea, Messi ha dato tanto al Barça e il Barça ha dato tanto a Messi. Il matrimonio è stato positivo, vogliamo che prosegua. Capisco che sia una notizia importantissima, è normale, ma noi stiamo lavorando internamente per trovare la miglior soluzione per il club e per Messi".

Potrebbe lasciare con la clausola? "Non contempliamo nessun tipo di addio a livello contrattuale perché vogliamo che resti qui".

Cosa fare per convincere Messi? "Stiamo cercando di costruire una grande squadra, con rispetto per chi è qua da tanto ma con l'idea di aggiungere nuovi giocatori giovani. Nessuno merita un processo mediatico, noi stiamo facendo un grande lavoro interno per costruire un Barça vincente con Leo Messi".

Ci sono spaccature all'interno del club? "Facile rispondere, nessuna divisione. Mi sono goduto Messi da quando sono qua, è un piacere immenso averlo in squadra. E' un vincente in un club vincente, l'unica cosa che vogliamo è tornare a vincere con lui".

L'addio di Suarez? "Come ho detto, stiamo lavorando al nuovo progetto. Il tecnico ha parlato con i giocatori privatamente, con molti della rosa, non solo con Suarez. Sono processi interni, come detto ho molto rispetto per quei giocatori che hanno dato tanto al Barça. Sono momenti difficili, con decisioni dolorose, ma abbiamo un'idea precisa su come costruire la nuova squadra. Il tutto, lo ripeto, con rispetto per quelli che hanno fatto la storia del Barça. Ognuno poi farà le proprie valutazioni personali".

Messi non si presenterà al raduno di lunedì? "Non ci ha comunicato questo. Capisco il bisogno di informazioni, lo rispetto, ma tutte le comunicazioni fra di noi devono restare interne. Sono situazioni di cui stiamo parlando, stiamo cercando di costruire un futuro insieme. Faremo i nostri sforzi per arrivare a questo obiettivo".

State lavorando ad un Barcellona più forte? "Sono convinto che la strada sia giusta. I nuovi acquisti, insieme a calciatori come Lenglet e De Jong, possono dare molto al futuro del Barcellona".

Ore 13.12, termina la conferenza stampa