Barcellona-Napoli, il Consiglio superiore dello sport: "Gara non a rischio"

L'allerta per il Coronavirus ha superato i confini dell'Italia. Lo dimostra la richiesta del governo spagnolo, che ha invitato la Uefa a prendere in considerazione l'idea di giocare a porte chiuse le sfide di Champions ed Europa League contro le squadre italiane a porte chiuse. In match in oggetto sarebbero Getafe-Inter, Siviglia-Roma, Valencia-Atalanta e Barcellona-Napoli. Sull'argomento ha detto la sua anche il capo del Consiglio superiore dello sport, Irene Lozano: "In questo momento né Roma né Napoli sono considerate zone a rischio. Se la partita tra Barcellona e Napoli fosse in programma per domani si giocherebbe in totale normalità. La situazione però è in continua evoluzione e dobbiamo vedere gli eventuali sviluppi".