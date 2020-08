Barcellona-Napoli, la notte dei Diez: Messi contro Insigne all'ombra del mito di Maradona

Diego Armando Maradona, il Diez per eccellenza. Barcellona-Napoli sarà la sfida tra i due club europei del giocatore più iconico di sempre: da un lato chi non ha saputo apprezzarlo, dall'altro chi se l'è goduto appieno ed è stato ripagato. Barcellona-Napoli è anche il faccia a faccia tra Lionel Messi, l'erede di Diego per antonomasia che indossa la numero 10, e Lorenzo Insigne (recuperato in extremis), cresciuto all'ombra del Vesuvio e all'ombra del mito del Pibe de Oro, con il numero 24 sulle spalle ma i colpi del numero 10. Al Camp Nou, dunque, sarà anche la notte dei Diez. A scriverlo è il Corriere dello Sport.