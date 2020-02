vedi letture

Barcellona, Setién: "Non poteva esserci posto migliore per esordire in Champions"

Quique Setien, allenatore del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa delle parole di Gattuso, che lo ha elogiato in conferenza stampa: "Le sue parole mi ha reso felice, l'anno scorso abbiamo vinto in casa del Milan contro di lui ma è stata dura. Mi dà grande emozione sentire queste parole da parte di un grande allenatore come lui", ha parlato così ai microfoni di Sky.

Esordio in Champions nel tempio di Maradona:

"La verità è che non ci poteva essere un posto migliore per esordire in Champions League, sarà bello iniziare la Champions qui, Sarà una partita combattuta e divertente".

Ritrova Fabian Ruiz, che ha lanciato al Betis.

"Sì, la verità è che gli serviva una opportunità e gliel'abbiamo data. È un cavallo a cui serviva solo correre".

Che rapporto ha con l'Italia?

"L'Italia mi è sempre piaciuta molto, il mio agente è italiano, ho collaboratori italiani. Giocare una partita contro il Napoli è una opportunità che mi capita con un pizzico di ritardo, spero di lasciare un buon ricordo".