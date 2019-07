Barella: "Per me c'era solo l'Inter. Fischi a Cagliari? Li accetterei"

© foto di Federico Gaetano

Spazio anche alla trattativa tra Cagliari e Roma per il suo cartellino nell'intervista rilasciata da Nicolò Barella al Corriere dello Sport. Il centrocampista ha spiegato che i club avevano sì trovato l'accordo ma che dall'altra parte lui stesso era sempre stato chiaro con il presidente dei sardi Giulini: "Gli avevo detto che se non avesse trovato l'accordo con i nerazzurro sarei rimasto a Cagliari, non dovevo mica scappare. Non avevo nessuna fretta, alla fine per fortuna le due società hanno firmato".

L'addio al Cagliari - Spazio anche alla sua ex squadra, che dovrà affrontare per la prima volta da avversario: "Sarà strano, una parte dei tifosi non ha preso bene il mio addio ma se ci saranno dei fischi li accetterò, capendo il loro stato d'animo". Il giocatore ha raccontato anche il suo incontro con Giulini dopo la firma con l'Inter: "È stato strano, ma quella sera eravamo tutti felici, ci siamo fatti un grande in bocca al lupo".