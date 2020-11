Barnett: "La FIFA non sa niente di noi, nessuno firma contatti con pistola alla testa"

Jonathan Barnett, proprietiario dell'agenzia Stellar, è intervenuto al World Football Summit parlando dell'intenzione di mettere un cap agli incassi degli agenti: “La FIFA non sa quel che facciamo, come possono metterci delle regole? Non ho mai messo la pistola alla testa a un giocatore per farlo firmare con me. Quello che facciamo con il calciatore non ha niente da fare con la FIFA o con altre persone. È il nostro lavoro. Non c’è nessun giocatore che si lamenta per quel che noi guadagniamo. I tifosi vanno a vedere i grandi calciatori, senza di loro non c’è una partita. Non posso andare in un club per fargli pagare più di quanto vogliano. Se sovrapagano sono degli idioti. Per il futuro ci saranno moltissimi cambiamenti, ma la FIFA non può arrivare e dire “queste sono le regole”. Questo è spazzatura”.