Barreto annuncia: "Firmato il rinnovo da infortunato, grazie Samp"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il centrocampista della Sampdoria Edgar Barreto, intervistato dal Secolo XIX, ha ringraziato la società per la fiducia dimostrata col rinnovo offerto, e firmato, durante un periodo molto complicato della sua carriera: "Il rinnovo l’ho già firmato. Un paio di mesi fa. Ho prolungato il contratto di una stagione, fino al giugno del 2020. La società ha mantenuto la parola. È stato un segnale importante da parte della società. Una dimostrazione di grande fiducia e apprezzamento. Non capita a tutti di avere la possibilità di firmare il prolungamento quando non sei più giovanissimo, e anche infortunato. Mi piace pensare che sono apprezzato anche come uomo-spogliatoio, per le mie qualità umane e professionali".