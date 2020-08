Bartomeu: "Ha ragione Piquè, il Barcellona cambierà ma nessun annuncio questa sera"

vedi letture

Josep Maria Bartomeu, presidente del Barcellona, ha parlato nel post-gara ai microfoni di 'Movistar TV' e ha dato ragione a Gerard Piquè che s'è detto amareggiato per l'epilogo di questa stagione: "E' una sconfitta molto dura e mi dispiace per tutti, non siamo stati all'altezza del club che rappresentiamo. Piquè ha ragione, è un disastro e dovremo prendere delle decisioni. Ad alcune di queste avevamo già pensato prima della partita. Ora dobbiamo vivere la sconfitta con tutto il dolore che ne consegue e chiedere scusa ai tifosi. Oggi non è il giorno per parlare delle decisioni, bisogna riflettere e risollevarci il morale".

E' il caso che Piquè lasci il Barça?

"Non lo dirò adesso, abbiamo già preso certe decisioni e le comunicheremo nei prossimi giorni. Ora dobbiamo soffrire come tutti i tifosi, è stata una sconfitta durissima e poi la prossima settimana decideremo tutto".

Ci saranno elezioni in estate?

"Molte delle decisioni prese ora verranno fuori, ma non stasera".