Barzagli su Guardiola alla Juventus: "A volte è bello sognare"

Fonte: gazzetta.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Andrea Barzagli, ormai ex difensore della Juventus nonché campione del mondo nel 2006, ha parlato a Catanzaro dopo aver ricevuto il 10° premio Nicola Ceravolo:

Le sarebbe piaciuto essere allenato da Sarri?

"Sarebbe stato interessante. In tanti lo danno per scontato, ma ancora la decisione non è nota".

Chi sarà il prossimo allenatore della Juve?

"Ci sono tanti nomi in ballo ma negli anni i dirigenti juventini hanno sbagliato pochissimo. Secondo me hanno già scelto e sarà l'uomo giusto. Non so se porterà un'idea nuova o uguale al passato".

Guardiola?

"Non so quale sia la situazione dentro la Juventus, ma ogni tanto è bello sognare e in Italia ci piace farlo. Visto cosa è successo con Ronaldo, sognare è possibile. Aspettiamo di vedere chi annuncerà la società".

Buffon?

"E' una persona speciale che va sempre in cerca di nuove sfide. Non so cosa farà il prossimo anno, ma a 41 anni resta ancora uno dei migliori al mondo".

Conte all'Inter?

"E' una scelta lavorativa, non posso criticarlo. Soprattutto non essendo dentro alla questione".

Allegri?

"Ha preso tante critiche nonostante lo stress. E' stato bravissimo e ha continuato a vincere dopo le vittorie di Conte".