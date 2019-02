Basta il rigore di Lautaro Martinez. Rapid Vienna-Inter è 0-1 all'intervallo

Fonte: dall'inviato all'Allianz Stadion, Vienna

© foto di PhotoViews

Inter in vantaggio sul Rapid Vienna per 1-0 al termine del primo tempo all'Allianz Stadion grazie alla rete, su calcio di rigore, di Lautaro Martinez.

Il canovaccio della partita è quello atteso un po’ da tutti. L’Inter prova a conquistare il predominio territoriale col palleggio e la maggiore cifra tecnica, il Rapid si difende (molto) compatto e prova in qualche omdo a ripartire. A dir la verità con ben poca fortuna, visto che gli austriaci si vedono dalle parti di Handanovic per la prima volta al 32esimo. Prima solo Inter, seppur con ben poca incisività. Al 3’ ci prova Politano, ma il suo mancino dal limite è troppo strozzato e finisce fuori. Al 15’ ci prova Perisic su punizione, ma anche in questo caso il portiere Strebinger non deve neanche intervenire. La gara passa su binari più fisici, per preciso volere del Rapid che mette in campo aggressività e tanta intensità. E l’Inter, dal canto suo, non riesce a sfondare né con Perisic né con Politano, i due incaricati di creare superiorità e metterla in mezzo.

La svolta arriva al 39’: Perisic incespica dentro l’area avversaria, la palla arriva a Lautaro che prende il tempo alla difesa e si fa stendere dall’avventato intervento di Thurnwald. Sul dischetto si presenta proprio il Toro che con una soluzione potente e centrale fa crollare il fortino austriaco.

A quel punto il Rapid perde un po’ di compattezza e l’Inter avrebbe almeno un altro paio di occasioni per raddoppiare. Prima con Nainggolan, poi ancora con Lautaro che da dentro l’area calcia forte ma centrale e Strebinger para seppur con qualche affanno. Gli uomini di Kuhbauer, sul finire di tempo, si fanno vedere nuovamente dalle parti di Handanovic e troverebbero anche la rete con Ivan, non fosse che l'arbitro aveva già fischiato per fuorigioco. E il primo tempo termina col vantaggio nerazzurro.