Basta Vecino: Inter avanti al 45' nel derby di Milano

Risultato al 45': Milan-Inter 0-1 (3' Vecino)

L'Inter conduce al 45' nel derby di Milano. Merito di Vecino, ispirato in zona gol, che ha sbloccato la situazione a inizio gara. Il Milan s'è reso pericoloso con Paquetà, senza però trovare la via della rete.

Gol dopo tre minuti. Servono pochi secondi all'Inter per portarsi avanti nel punteggio, con un'azione avviata da Perisic sulla corsia destra: la difesa milanista perde Lautaro sul secondo palo, libero di colpire di testa per servire Vecino che - da due passi - non deve fare altro che spingere la palla oltre la linea. Il Milan risponde con Paquetá, la cui conclusione dalla distanza trova la pronta risposta di Handanovic.

Gara viva fin da subito. Brozovic rimedia il giallo per un intervento falloso su Calhanoglu, poi è ancora Paquetà a rendersi pericoloso di testa sul cross di Calabria: buono lo spunto del brasiliano che ruba il tempo a D'Ambrosio, senza però trovare lo specchio della porta. Spinge la formazione di Gattuso e la rasoiata di Calhanoglu sporca i guantoni di Handanovic, al 30' è l'Inter a sfiorare il raddoppio ancora con Vecino: cross dalla sinistra di Perisic, velo di Lautaro e palla al centro dell'area che il numero 8 calcia di prima intenzione senza trovare lo specchio. Nel finale di frazione l'ennesima risposta milanista con Calhanoglu: l'ex Leverkusen scodella al centro e Perisic rischia l'autogol; per fortuna di Spalletti la sfera termina in corner.

Inter avanti all'intervallo. E' proprio la formazione nerazzurra a rientrare negli spogliatoi, al 45', in vantaggio di una rete. Tutto ciò nonostante il Milan interpreti una gara tutto sommato positiva. Manca, almeno al momento, il contributo di Piatek mentre l'Inter è stata premiata dal gioco collettivo.