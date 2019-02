© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Attraverso il microfono di Sky Sport, l'agente Patrick Bastianelli ha fatto il punto sui suoi assistiti: "L'acquisto di Andreolli sicuramente rinforzerà sicuramente la difesa del Chievo. Interesse della Juve per Okereke? Sul giocatore ci sono top club sia in Italia che all'estero. A luglio spiccherà il volo e andrà in un'altra squadra. Somiglia a Kouame, hanno caratteristiche simili ma con più forza", ha detto.