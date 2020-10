Bastoni, il peggio è passato: "Tampone negativo". Ma sarà comunque out per Inter-Milan

Una buona notizia per l'Inter di Conte. Alessandro Bastoni è infatti risultato negativo ai tamponi di controllo, dopo la positività al Covid-19 emersa lo scorso 7 ottobre in un test svolto nel ritiro della nazionale Under 21. Ad annunciarlo è stato lo stesso giocatore tramite i social: "Tampone negativo", il messaggio su Instagram.

Tuttavia, Bastoni difficilmente potrà essere lo stesso a disposizione del tecnico nerazzurro Conte per il derby contro il Milan: prima di tornare in campo, infatti, dovrà sostenere, come da protocollo, alcuni controlli e la visita di idoneità per poter ricevere il via libera definitivo.