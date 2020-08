Bayern Monaco, Flick: "Sapevamo che col pressing il Barça concede chance, ora resettiamo"

Hans-Dieter Flick, allenatore del Bayern Monaco, dopo il gran successo ottenuto contro il Barcellona è intervenuto ai microfoni di Sky Sports Germany: "Muller ha vinto il premio di migliore in campo e lo merita, ha controllato il nostro pressing, ma devo complimentarmi con tutta la mia squadra per aver mantenuto grande intensità per tutti i 90 minuti. Sapevamo che pressandoli avremmo avuto delle occasioni, abbiamo qualità e intensità. Adesso dobbiamo ricaricare le batterie e concentrarci sul prossimo match. Si ripartirà da zero".