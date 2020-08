Bayern Monaco, Muller: "Forma incredibile, dura per tutti batterci. Il segreto è il gruppo"

Thomas Muller, migliore in campo per la UEFA nel trionfo del Bayern Monaco contro il Barcellona, nel post-partita è intervenuto al microfono di Sky Sport: "E' difficile spiegare questa serata. In questo momento la nostra squadra è in una forma incredibile. Grazie per il premio di Man of The Match, ma lo meriterebbero tutti i miei compagni. Abbiamo lavorato con un'intensità incredibile e ci siamo divertiti, è difficile per tutti batterci. Per il nostro stile di gioco non importa il nome degli avversari, se sono speciali bisogna essere ancora più aggressivi. Tu devi continuare a provarci, in ogni situazione. Se vai a pressare e ti dribblano, il problema è tuo e del tuo compagno che deve aiutarti. E' questo il nostro segreto. Guardate Coutinho e Coman come sono entrati in campo. Siamo felici, ma dobbiamo restare tranquilli e recuperare".