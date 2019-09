Belotti non si ferma più. Leader e goleador, è già in doppia cifra

© foto di www.imagephotoagency.it

Andrea Belotti è arrivato al top della maturazione e la prova di questa sera ne è la dimostrazione. Ha preso per mano la squadra inventandosi da solo due reti, prendendo palla sulla trequarti, dialogando con Zaza o provando direttamente la conclusione. "Rode il culo perdere" ha detto, testuale, a fine gara. Per spiegare come non ci stesse a vedere la sua squadra, davanti al proprio pubblico, perdere la terza partita consecutiva. Un vero capitano che in questo inizio di stagione ha trovato una facilità di realizzazione incredibile: con la doppietta di questa sera sono 10 le reti segnate in 11 partite, considerando tutte le competizioni. L'anno scorso, per fare un paragone, servì aspettare marzo per vederlo in doppia cifra. Mai come questa volta il suo valore si avvicina ai 100 milioni della clausola del contratto firmato nel 2018. Il record complessivo del 2016-17, 28 reti, può essere ampiamente superato.