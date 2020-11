Benevento, Foggia: "Partita molto importante ma non è l'ultima, campionato difficile"

Il direttore sportivo del Benevento, Pasquale Foggia, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della sfida del Vigorito contro lo Spezia. "E' una partita molto importante, è uno scontro salvezza e in queste partite devi fare punti. Non è nemmeno l'ultima partita, siamo alla settima giornata. Sapevamo di affrontare un campionato diverso e con delle difficoltà, quello che mi lascia tranquillo e vedere il lavoro quotidiano. Sappiamo quali sono i nostri limiti, bisogna andare avanti per la nostra strada sapendo che sarà un campionato molto difficile. Assolutamente, analizzando tutte le partite abbiamo sempre creato. Ci vuole equilibrio ma si migliora solo lavorando, l'importante è avere sempre un'idea di gioco che non è mai mancata. Ritiro? Sarebbe assurdo farlo in questo momento".

Glik forse è un po' in ritardo?

"Glik è un giocatore che venendo dalla Francia è stato fermo tanto. Ha avuto bisogno di un po' più di tempo ma è un giocatore che sappiamo è fondamentale all'interno del gruppo. Sono super sereno".