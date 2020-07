Benevento, Glik è sempre più vicino: l'ex Torino pizzicato nel weekend a Sanremo

Kamil Glik è sempre più vicino al trasferimento al Benevento, che vorrebbe fondare sull'ex Torino la difesa del ritorno in Serie A: stando a diverse fonti ieri il giocatore era in Italia, precisamente a Sanremo, una presenza particolarmente sospetta considerando la sua assenza dall'amichevole disputata dai monegaschi il giorno prima contro il Bruges e vinta dal Monaco per due reti a zero. C'è chi è pronto a giurare che dietro il ritorno nel nostro paese del difensore ci sia proprio l'intenzione di chiudere l'accordo con la squadra di Inzaghi.