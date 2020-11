Benevento, Inzaghi vs Pirlo: “Non mi meraviglia faccia l’allenatore. Al Milan facemmo grandi cose”

Benevento-Juventus sarà anche la sfida tra Filippo Inzaghi e Andrea Pirlo, per anni compagni di squadra al Milan e in nazionale. Nel corso della conferenza stampa odierna, il tecnico giallorosso ha parlato anche di questo: "Non mi meraviglia faccia questo mestiere, stiamo parlando di un campione che nel calcio, da giocatore, ha vinto tutto. C'è sempre stato un rapporto importante, siamo arrivati insieme al Milan. Ricordo che avevamo lo stesso procuratore, Tullio Tinti, lo propose ai rossoneri proprio nel giorno in cui firmai. All'Inter non trovava spazio, al Milan facemmo grandi cose".

