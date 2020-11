Benevento-Juventus 1-1 all'intervallo: Letizia nel finale beffa Pirlo e pareggia il gol di Morata

La Juventus è in crescita, il Benevento però vende cara la pelle e nel finale trova il pareggio. Primo tempo emozionante al Ciro Vigorito, terminato con il risultato di 1-1 grazie alla rete di Letizia all'ultimissimo minuto della frazione. L'ex Carpi rimette tutto in parità dopo il vantaggio bianconero firmato da Morata, all'ottavo gol in stagione e terzo in campionato. Sciupate un paio di palle gol, Pirlo e i suoi ragazzi trovano la beffa all'ultima occasione. All'intervallo è 1-1.

Magic moment Alvaro. Dopo una ventina di minuti di grande equilibrio, la Juventus mette la freccia al 21' con il solito Morata. L'attaccante spagnolo va a segno anche contro il Benevento, dopo aver già timbrato il cartellino in settimana col Ferencvaros, e sblocca la partita: lancio strepitoso di Chiesa, controllo e dribbling su Ionita dell'ex Real Madrid, poi sinistro a fulminare Montipò sul palo lontano. La reazione del Benevento è tutta in qualche ripartenza, tuttavia non capitalizzata. Ma sono i bianconeri a sfiorare il raddoppio con le incursioni di Dybala, rifinitore perlopiù, finalizzatore impreciso poco dopo la mezzora.

Letizia fa pari. Da registrare anche l'infortunio muscolare occorso a Caldirola, sostituito da Maggio. Nel finale di frazione, poi, la rete del pareggio del Benevento con un tiro al volo di Letizia, su rinvio così così di Arthur, che dà un bacio al palo e s'insacca alle spalle di Szczesny. E' l'ultimissima azione del primo tempo e il Benevento non poteva chiuderlo meglio. Beffa finale per la Juventus.

